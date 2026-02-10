В России хотят изменить порядок выдачи больничных
Минздрав планирует изменить порядок выдачи больничных. Вопрос продления больничного гражданину, который за 6 месяцев признавался нетрудоспособным 4 и более раз, могут начать обсуждать на врачебной комиссии.
В России хотят изменить порядок выдачи больничных. Об этом сообщает ТАСС.
Вопрос продления больничного гражданину, который за 6 месяцев признавался нетрудоспособным 4 и более раз, могут начать обсуждать на врачебной комиссии.