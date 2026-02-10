В работе рязанского сельхозпредприятия нашли нарушения

6 февраля сотрудники управления Россельхознадзора провели проверку и установили, что АО «Рязанский картофель» допустило ряд нарушений при работе с пестицидами. В том числе юрлицо не соблюдало установленные регламенты, затрагивающие население и пчеловодов, а также требования информационной системы ФГИС ППА «Сатурн». Предприятию выдано предписание с требованием устранить нарушения.