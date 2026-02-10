В Кремле заявили об отсутствии конкретных дат новых переговоров по Украине

Россия ожидает, что новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине состоится в ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. Он отметил, что конкретная дата переговоров пока не определена, но в Кремле надеются на их скорое проведение. Напомним, что 4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд переговоров между Россией, Украиной и США. Пресс-секретарь администрации Дональда Трампа выразил уверенность в том, что американский президент готов сделать «невозможное возможным» и добиться урегулирования конфликта.

