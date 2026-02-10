В Госдуме предложили отменить обязательную «прописку» по месту жительства

Депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, который предлагает отменить обязательную «прописку» по месту жительства для россиян. Об этом говорится в тексте документа, опубликованном на официальном портале нижней палаты парламента.

Законопроект предлагает установить добровольный порядок регистрации по месту пребывания и по месту жительства внутри России. Сейчас граждане обязаны регистрироваться, а за нарушение правил предусмотрена административная ответственность.

Авторы инициативы отмечают, что регистрация не отражает реальное перемещение граждан и создает административные препятствия для тех, кто арендует жилье или часто меняет место проживания.