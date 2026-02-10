В Госдуме предложили использовать ИИ для анализа поведения подростков в соцсетях

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила использовать искусственный интеллект для анализа поведения детей в социальных сетях. Об этом сообщили на сайте НСН. Она отметила, что данный подход может помочь в решении проблемы нападений в школах. «У нас в Москве количество домашних краж, краж в автомобилях снизилось, потому что камеры везде стоят. Почему бы нам так же не анализировать поведение детей в соцсетях? Я уверена, что наши IT-специалисты смогут решить этот вопрос, тогда будет видно по общению в соцсетях, насколько ребенок готов что-то сделать плохое», — заявила Буцкая.

Кроме того, вице-президент Ассоциации предприятий безопасности «Школа без опасности» Сергей Силивончик подчеркнул, что в случае чрезвычайных ситуаций в школах ответственность будет лежать как на охранной организации, так и на охраннике. Он отметил, что выявление нападений внутри учебных заведений представляет собой сложную задачу.