В центре Рязани легковушка врезалась в троллейбус

По словам очевидцев, ДТП произошло 10 февраля у Педагогического сквера на улице Ленина. Судя по кадрам, после столкновения у троллейбуса оборвало провода. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.