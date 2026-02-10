Рязань
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
Вчера 16:51
506
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 042
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 233
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
1 068
В больнице в Солотче возникли проблемы с отоплением, пациентов перевели в Рязань
В Солотче произошла коммунальная авария, из-за которой отключили отопление в местной больнице и поликлинике. Пациентов стационара перевезли в больницу № 4 Рязани. Приём ведётся по новому адресу, объявление размещено у входа. Отмечается, что причина заключается в утечке на подводе горячей воды к котельной. Специалисты РМПТС ищут место утечки, после чего начнётся ремонт. Ситуация контролируется зампредом правительства Рязанской области и министром здравоохранения Александром Пшенниковым. В поликлинике работают только регистратура и процедурный кабинет, приём педиатра сохраняется. Рязанцам рекомендуют уточнять информацию по телефону регистратуры 28-82-35.

В Солотче произошла коммунальная авария, которая затронула местную больницу и поликлинику. Депутат Рязанской городской думы Павел Аверин сообщил, что его знакомый священник, который является пациентом солотчинской больницы, рассказал о проблемах с отоплением в учреждении.

Позже информацию подтвердили медработники. Как уточняется, пациентов стационара уже перевезли в больницу № 4 в Рязани. Также при входе в учреждение весит объявление с адресом, где в данный момент ведется прием граждан.

Председатель комитета ТОС «Солотча» Лариса Столярова обратилась к депутату областной думы Сергею Пупкову с просьбой помочь в решении проблемы отсутствия отопления. По информации главного врача больницы № 4, Есаковой, причиной отключения отопления стала утечка на подводе горячей воды к котельной.

В настоящее время специалисты РМПТС занимаются поиском места утечки, и как только оно будет найдено, аварийная бригада приступит к ремонту.

По данным пресс-службы ТОС «Солотча», ситуация находится под контролем зампреда правительства Рязанской области и министра здравоохранения Александра Пшенникова.

В комментариях под постами в соцсетях объединения рязанцы сообщили, что на данный момент в поликлинике работают только регистратура и процедурный кабинет № 3. «Если у вас планируется визит или запись, уточните предварительно по телефону регистратуры: 28-82-35. Педиатр работает», — отметил комментатор.

Фото: соцсети.