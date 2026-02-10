В 2025 году в Рязанской области ипотечное кредитование снизилось на 22%

Со ссылкой на данные ЦБ отмечается, что с января по декабрь 2025 года рязанцы взяли 7477 ипотечных кредитов. При этом в 2024 году это число составляло 9601. Сумма выданных займов в 2025-м уменьшилась до 146 млрд рублей (в 2024 году — 176 млрд рублей). Показатель средневзвешенной процентной ставки с января по декабрь снизился и составил 7,52% (в 2024 году — 8,51%).

В 2025 году в Рязанской области ипотечное кредитование снизилось на 22% по сравнению с 2024-м. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса по региону.

Со ссылкой на данные ЦБ отмечается, что с января по декабрь 2025 года рязанцы взяли 7477 ипотечных кредитов. При этом в 2024 году это число составляло 9601.

Сумма выданных займов в 2025-м уменьшилась до 146 млрд рублей (в 2024 году — 176 млрд рублей).

Показатель средневзвешенной процентной ставки с января по декабрь снизился и составил 7,52% (в 2024 году — 8,51%).