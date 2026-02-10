Рязань
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
5 часов назад
216
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
Вчера 16:51
560
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 308
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 259
Умер заслуженный юрист России Генрих Падва
Заслуженный юрист России Генрих Падва скончался на 95-м году жизни. Об этом 10 февраля сообщил в Telegram его коллега Максим Пашков.

Падва родился в Москве в 1931 году в семье инженера и балерины.

В 1995 году юрист открыл собственное адвокатское бюро, которое заняло заметные позиции на российском юридическом рынке. Одним из ключевых достижений Падвы называют участие в процессе, после которого смертную казнь в России признали неконституционной.

Среди его клиентов в разные годы были Вячеслав Иваньков, известный как «Япончик», Павел Бородин, Анатолий Лукьянов, Владислав Галкин и Алишер Усманов.

За вклад в развитие адвокатуры его наградили медалью имени Плевако и почетным знаком «Общественное признание».

Фото: Илья Питалев / ТАСС.