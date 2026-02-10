Умер заслуженный юрист России Генрих Падва

Заслуженный юрист России Генрих Падва скончался на 95-м году жизни. Об этом 10 февраля сообщил в Telegram его коллега Максим Пашков.

Падва родился в Москве в 1931 году в семье инженера и балерины.

В 1995 году юрист открыл собственное адвокатское бюро, которое заняло заметные позиции на российском юридическом рынке. Одним из ключевых достижений Падвы называют участие в процессе, после которого смертную казнь в России признали неконституционной.

Среди его клиентов в разные годы были Вячеслав Иваньков, известный как «Япончик», Павел Бородин, Анатолий Лукьянов, Владислав Галкин и Алишер Усманов.

За вклад в развитие адвокатуры его наградили медалью имени Плевако и почетным знаком «Общественное признание».

Фото: Илья Питалев / ТАСС.