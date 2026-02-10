Тарифы на автострахование каско могут повыситься на 12%

Тарифы на полисы каско могут вырасти на 11-12%. Об этом сообщил «Известиям» куратор направления каско в «Росгосстрахе» Дмитрий Кузнецов. Он прогнозирует неравномерный рост автострахования, например, увеличится доля «коробочных» продуктов с неполным покрытием. При этом и цены на запчасти выросли: у китайских брендов Haval и Chery/Tenet — на 6% и 8% соответственно, у Geely — на 30%, у Mercedes-Benz, Kia и BMW — на 25%, 21% и 12%.

