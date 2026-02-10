Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 10
-10°
Срд, 11
-9°
Чтв, 12
-1°
ЦБ USD 77.21 -0.44 11/02
ЦБ EUR 91.94 -0.07 11/02
Нал. USD 77.15 / 77.60 10/02 18:25
Нал. EUR 91.81 / 92.36 10/02 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
5 часов назад
216
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
Вчера 16:51
560
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 307
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 259
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанский хор Попова выступил на фестивале в Омане
Рязанский хор имени Евгения Попова принял участие в фестивале «Масленица-2026», который проходил в Маскате, столице Омана. Об этом сообщается в официальной группе «Русский дом» во ВКонтакте.

Рязанский хор имени Евгения Попова принял участие в фестивале «Масленица-2026», который проходил в Маскате, столице Омана. Об этом сообщается в официальной группе «Русский дом» во ВКонтакте.

Для гостей мероприятия организовали выставку российских товаров и изделий народных промыслов, мастер-классы по рукоделию и дегустацию блюд русской кухни.

Тысячи посетителей фестиваля смогли познакомиться с традициями России, насладиться аутентичными русскими блинами, народной музыкой и танцами. В программе выступали также артисты из Татарстана, а на ярмарке можно было увидеть скоморохов, ходулистов и персонажей мультфильма «Маша и Медведь».

Фото: «Русский дом» во ВКонтакте.