Рязанский хор Попова выступил на фестивале в Омане

Рязанский хор имени Евгения Попова принял участие в фестивале «Масленица-2026», который проходил в Маскате, столице Омана. Об этом сообщается в официальной группе «Русский дом» во ВКонтакте.

Рязанский хор имени Евгения Попова принял участие в фестивале «Масленица-2026», который проходил в Маскате, столице Омана. Об этом сообщается в официальной группе «Русский дом» во ВКонтакте.

Для гостей мероприятия организовали выставку российских товаров и изделий народных промыслов, мастер-классы по рукоделию и дегустацию блюд русской кухни.

Тысячи посетителей фестиваля смогли познакомиться с традициями России, насладиться аутентичными русскими блинами, народной музыкой и танцами. В программе выступали также артисты из Татарстана, а на ярмарке можно было увидеть скоморохов, ходулистов и персонажей мультфильма «Маша и Медведь».

Фото: «Русский дом» во ВКонтакте.