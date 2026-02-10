Рязанка спасла мать с ребенком от агрессивных собак. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичная Рязань».
Инцидент произошел 7 февраля в Дубровичах. По словам рязанки, она шла по улице и «услышала душераздирающие человеческие крики и визги».
«Быстрым шагом дойдя до пересечения улиц Радищева и Садовой, я увидела девушку с маленьким ребенком на тюбинге, на которых с лаем бросались 2 большие собаки без бирок», — отметила женщина.
Она рассказала, что громко задала девушке вопрос о том, что происходит, а после собаки побежали в ее сторону.
«Я быстро достала смартфон, сделала фото и применила средство самообороны со свето-шумовыми патронами. Собаки убежали», — подчеркнула очевидица.
По рассказу рязанки, после она позвонила в службу отлова, где ей сказали сначала обратиться в МКУ «Техобеспечение».
"Учитывая, что МКУ «Техобеспечение» не работает в выходные дни до понедельника, на звонки никто не ответил. Я позвонила в ЕДДС Рязанского района. Там мне сказали, что ничем помочь не могут, так как не уполномочены передавать заявки на отлов", — заключила рязанка.
Отмечается, что женщина подала обращение о бездействии ЕДДС в СК.
10 февраля стало известно, что агрессивных собак поймали.