Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 10
-10°
Срд, 11
-9°
Чтв, 12
ЦБ USD 77.65 0.6 10/02
ЦБ EUR 92.01 0.96 10/02
Нал. USD 77.18 / 77.40 10/02 14:10
Нал. EUR 92.02 / 92.36 10/02 14:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
Вчера 16:51
506
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 042
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 233
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
1 068
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанка спасла мать с ребенком от агрессивных собак
Инцидент произошел 7 февраля в Дубровичах. По словам рязанки, она шла по улице и «услышала душераздирающие человеческие крики и визги». «Быстрым шагом дойдя до пересечения улиц Радищева и Садовой, я увидела девушку с маленьким ребенком на тюбинге, на которых с лаем бросались 2 большие собаки без бирок», — отметила женщина. Она рассказала, что громко задала девушке вопрос о том, что происходит, а после собаки побежали в ее сторону. «Я быстро достала смартфон, сделала фото и применила средство самообороны со свето-шумовыми патронами. Собаки убежали», — подчеркнула очевидица.

Рязанка спасла мать с ребенком от агрессивных собак. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичная Рязань».

Инцидент произошел 7 февраля в Дубровичах. По словам рязанки, она шла по улице и «услышала душераздирающие человеческие крики и визги».

«Быстрым шагом дойдя до пересечения улиц Радищева и Садовой, я увидела девушку с маленьким ребенком на тюбинге, на которых с лаем бросались 2 большие собаки без бирок», — отметила женщина.

Она рассказала, что громко задала девушке вопрос о том, что происходит, а после собаки побежали в ее сторону.

«Я быстро достала смартфон, сделала фото и применила средство самообороны со свето-шумовыми патронами. Собаки убежали», — подчеркнула очевидица.

По рассказу рязанки, после она позвонила в службу отлова, где ей сказали сначала обратиться в МКУ «Техобеспечение».

"Учитывая, что МКУ «Техобеспечение» не работает в выходные дни до понедельника, на звонки никто не ответил. Я позвонила в ЕДДС Рязанского района. Там мне сказали, что ничем помочь не могут, так как не уполномочены передавать заявки на отлов", — заключила рязанка.

Отмечается, что женщина подала обращение о бездействии ЕДДС в СК.

10 февраля стало известно, что агрессивных собак поймали.