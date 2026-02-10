Рязанец хотел убить отца из-за претензий о пьянстве, ему грозит срок

В Ряжском районе 36-летний сын хотел убить отца из-за претензий о пьянстве, ему грозит срок. Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Установлено, что в октябре 2025 года между мужчинами произошел конфликт. Обвиняемый был пьян. Он схватил отца за шею и пригрозил убийством.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.