Россиянам рассказали о мошеннической схеме с полисом ОМС

Россиянам рассказали о мошеннической схеме с полисом ОМС. Об этом 10 февраля в беседе с RT сообщил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

По его словам, аферисты звонят россиянам и заявляют о «проверках» или «перевыпуске» полиса ОМС из-за неисправности чипа. Под предлогом обновления базы злоумышленники выманивают номер документа, паспортные данные и СНИЛС.

Кроме того, как отметил Силаев, участились случаи мошенничества под видом «выдачи компенсации» за неоказанную услугу, где псевдосотрудники предлагают вернуть деньги, запрашивая доступ к онлайн-банку.