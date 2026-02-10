Politico: ЕС готовит план по частичному членству Украины в блоке

ЕС разрабатывает стратегию из пяти пунктов для частичного членства Украины в следующем году. «ЕС вынашивает беспрецедентный план, в рамках которого Украине может быть предоставлено частичное членство в блоке уже в следующем году», — говорится в материале издания. Согласно плану, Украину допустят к переговорам в ЕС после проведения необходимых реформ. Новый план неофициально называется «обратное расширение» и предусматривает принятие стран в блок на начальном этапе выполнения условий, а не на завершающем.

