Полицейские задержали рязанку, пытавшуюся задушить знакомую

В Рязани полицейские предотвратили тяжкое преступление. 26-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что в подъезде её дома нетрезвая женщина схватила ее за шею, угрожая задушить. Рязанка смогла вырваться и убежать. Патрульные прибыли на место и задержали 29-летнюю женщину. Оказалось, что они обе ранее выпивали с друзьями и начали ссориться из-за недопонимания. Одной из женщин показалась, что другая угрожает ей мимикой, из-за чего решила проучить свою знакомую. Всё закончилось угрозами и нападением. Теперь в отношении задержанной возбуждено уголовное дело, ей грозит до двух лет тюрьмы.

