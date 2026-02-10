Пенсионный фонд отказал рязанке в трате маткапитала, в дело вмешалась прокуратура

Прокуратура Михайловского района начала проверку после жалобы местной жительницы на нарушение социальных прав — ей отказали в трате маткапитала на высшее образование для ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Выяснилось, что Фонд пенсионного и социального страхования неправомерно отказал женщине. Она обратилась в прокуратуру.

Благодаря вмешательству, ее права были восстановлены, а деньги перечислены.