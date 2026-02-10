На трассе в Рязанской области произошло ДТП

По словам очевидцев, авария случилась 10 февраля на перекрестке на деревню Ровное Рязанского округа, на трассе в сторону Пронска. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля, один из них после ДТП заехал на сугроб. Информации о пострадавших не поступало. Подробности уточняются.