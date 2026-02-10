На рязанской «Фабрике процессов» стартовал новый учебный год

На рязанской «Фабрике процессов» прошел первый в 2026 году тренинг. Учебно-производственная площадка создана в рамках федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На «Фабрике» участники изучают инструменты бережливого производства и учатся применять их на практике.

Право открыть новый сезон обучения получили сотрудники компании «Верта» — производителя мебели и торгового оборудования для бизнеса. На «Фабрике процессов» участники моделировали реальное производство: им нужно было собрать максимум регуляторов давления газа за три смены. Между сменами они анализировали процессы и получали бережливые инструменты для повышения производительности. По итогу каждый из участников научился оптимизировать свою работу и теперь сможет передать полученный опыт своим коллегам.

Напомним, в прошлом году участниками «Фабрики процессов» стали 272 человека — сотрудники рязанских компаний. Навыки, полученные на «Фабрике», были применены ими на реальных производственных площадках, что позволило компаниям показать значительный рост операционной эффективности. Так, Рязанский завод металлокерамических приборов, чьи сотрудники неоднократно участвовали в бережливом тренинге, добился повышения выработки в 4 раза (с 613 до 3102 единиц). Другой пример — кондитерская фабрика «Конфеста», которая также повысила свою производительность с помощью бережливых технологий, в том числе оттачивая навыки сотрудников на «Фабрике процессов». Итог — рост производительность линии конфет с кокосовой начинкой на 43%. Компания «Мегапласт» из Рязанского округа тоже добилась роста выработки на 86% благодаря внедрению инструментов оптимизации производства. В этом заслуга экспертов Регионального центра компетенций, которые работают с предприятиями и проводят тренинги на «Фабрике процессов».

Подробности о бережливых технологиях можно узнать на ИТ-платформе производительность. рф.