Итоги года New
Публикации
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
2 часа назад
152
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
Вчера 16:51
540
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 206
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 248
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Минздрав разрешил применение российской вакцины от меланомы
Российский Минздрав выдал разрешение на использование вакцины для лечения меланомы, разработанной НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Разрешение получила индивидуализированная мРНК-вакцина «Неовак-РОНЦ», предназначенная для терапии меланомы и ориентированная на персонализированные неоантиген-специфические мишени.

Меланома — это злокачественная опухоль, развивающаяся в клетках, продуцирующих пигмент меланин. Чаще всего поражает кожу туловища и конечностей, реже лицо, ногтевые пластины и внутренние органы. Ежегодно в мире фиксируют около 320 тыс. новых случаев заболевания.