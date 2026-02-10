Минздрав разрешил применение российской вакцины от меланомы

Российский Минздрав выдал разрешение на использование вакцины для лечения меланомы, разработанной НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Разрешение получила индивидуализированная мРНК-вакцина «Неовак-РОНЦ», предназначенная для терапии меланомы и ориентированная на персонализированные неоантиген-специфические мишени.

Меланома — это злокачественная опухоль, развивающаяся в клетках, продуцирующих пигмент меланин. Чаще всего поражает кожу туловища и конечностей, реже лицо, ногтевые пластины и внутренние органы. Ежегодно в мире фиксируют около 320 тыс. новых случаев заболевания.