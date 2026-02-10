Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 10
-10°
Срд, 11
-9°
Чтв, 12
-1°
ЦБ USD 77.21 -0.44 11/02
ЦБ EUR 91.94 -0.07 11/02
Нал. USD 77.15 / 77.60 10/02 18:25
Нал. EUR 91.81 / 92.36 10/02 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
5 часов назад
216
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
Вчера 16:51
560
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 307
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 259
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Лоси в Окском заповеднике стали чаще объедать деревья из-за снежной зимы
Зимой в Окском заповеднике выросло потребление древесного корма лосями. Из-за глубокого снежного покрова животным сложнее передвигаться, но доступ к корму для них сохраняется. Об этом сообщила старший научный сотрудник заповедника Н. Л. Панкова.

Зимой в Окском заповеднике выросло потребление древесного корма лосями. Из-за глубокого снежного покрова животным сложнее передвигаться, но доступ к корму для них сохраняется. Об этом сообщила старший научный сотрудник заповедника Н. Л. Панкова.

Лоси питаются корой и хвойными ветками, которые находятся выше уровня снега, поэтому зависят от него меньше, чем другие копытные и кабаны.

Из-за снегопадов в лесу увеличилось число поваленных деревьев и веток. Лоси используют их как дополнительный источник корма и объедают кору и хвою.

Фото: Окский заповедник.