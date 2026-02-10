Лоси в Окском заповеднике стали чаще объедать деревья из-за снежной зимы

Зимой в Окском заповеднике выросло потребление древесного корма лосями. Из-за глубокого снежного покрова животным сложнее передвигаться, но доступ к корму для них сохраняется. Об этом сообщила старший научный сотрудник заповедника Н. Л. Панкова.

Лоси питаются корой и хвойными ветками, которые находятся выше уровня снега, поэтому зависят от него меньше, чем другие копытные и кабаны.

Из-за снегопадов в лесу увеличилось число поваленных деревьев и веток. Лоси используют их как дополнительный источник корма и объедают кору и хвою.

Фото: Окский заповедник.