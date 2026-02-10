Больше 80% мусора в Рязанской области направили на обработку, а не на свалку

Из поступивших отходов 403,4 тысячи тонн, или 82,4% от общего объема, направлено на обработку с последующей утилизацией или обезвреживанием, 86,27 тысячи тонн (17,6%) были захоронены на специализированных полигонах. По итогам проверки контрольно-счетная палата направила информационные письма с предложениями по совершенствованию контроля. Материалы по итогам мероприятия также переданы в рязанскую облдуму и губернатору региона.