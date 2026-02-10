Больше 80% мусора в Рязанской области направили на обработку, а не на свалку

В 2024 году в Рязанской области образовалось 489,67 тысячи тонн твердых коммунальных отходов, из которых 450,09 тысячи тонн (91,9%) было доставлено на объекты размещения. Информация опубликована в отчете контрольно-счетной палаты Рязанской обалсти по результатам экспертно-аналитического мероприятия, посвященного деятельности регионального оператора в сфере обращения с ТКО.
Из поступивших отходов 403,4 тысячи тонн, или 82,4% от общего объема, направлено на обработку с последующей утилизацией или обезвреживанием, 86,27 тысячи тонн (17,6%) были захоронены на специализированных полигонах.
По итогам проверки контрольно-счетная палата направила информационные письма с предложениями по совершенствованию контроля. Материалы по итогам мероприятия также переданы в рязанскую облдуму и губернатору региона.