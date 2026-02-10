Бастрыкин отреагировал на жалобу рязанки о проблемах с жильем

Глава Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, поручил начать уголовное дело после жалобы жительницы Рязанской области. Женщина сообщила о нарушении своих жилищных прав. Как уточняется, она живет в квартире в Новомичуринске, и с 2022 года у неё есть проблемы с холодными стенами из-за неправильно проведённого капитального ремонта фасада дома, построенного в 1977 году. Она уже обращалась в разные инстанции, но помощи не получила. Теперь дело будет расследовать СК в Рязанской области, и результаты расследования должны быть представлены Бастрыкину.

