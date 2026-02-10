17-летний рязанец предстанет перед судом за кражу из магазина на 27 тысяч

В Рязани 17-летний юноша предстанет перед судом за кражу из магазина. Он обвиняется в том, что в ноябре 2025 года ночью, будучи пьяным, разбил стекло в супермаркете и проник внутрь. Отмечается, что юноша увидел, что рядом нет свидетелей, подобрал кирпич и бросил его в запасную дверь магазина. Сигнализация не сработала, и он успел забрать много товаров: 7 бутылок алкоголя, 16 банок энергетиков, мясо, колбасы, фрукты и овощи, а также средства для ухода за собой. Общая сумма ущерба составила более 27 тысяч рублей. Полиция быстро раскрыла преступление, и часть похищенного нашли в квартире подозреваемого. Остальные вещи он выбросил по пути домой. Теперь дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

