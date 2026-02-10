11 февраля в Рязани массово отключат холодную воду
11 февраля в Рязани массово отключат холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».
С 09:00 до 17:00 11 февраля холодной воды не будет по адресам:
- 1-й Михайловский проезд, дома №№ 2А, 3, 4, 5, 5 корпус 1, 7;
- 2-й Михайловский проезд, дома №№ 3, 4, 5, 6, 7, 9;
- 3-й Михайловский проезд, дома №№ 2, 4, с дома № 3 по дом № 13 (нечетная сторона, частный сектор);
- Михайловка-Ямки, с дома № 1 по дом № 33 (нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 32 (четная сторона);
- Михайловское шоссе, с дома № 1 по дом № 11 (нечетная сторона), с дома № 2 по дом № 144 (четная сторона, частный сектор), дома №№ 80 корпус 1, 80 корпус 2, 80 корпус 3, 82 корпус 1, 82 корпус 2, 88Б;
- Московская улица, дома №№ 6, 8, 8 корпус 1;
- поселок Машинистов, с дома № 1 по дом № 15 (нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 16 (четная сторона);
- Пойменная, с дома № 1 по дом № 69 (нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 58 (четная сторона);
- Шоссейный переулок, дом № 1, с дома № 2 по дом № 20 (четная сторона).