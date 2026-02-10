Рязань
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
Вчера 16:51
505
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 042
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 232
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
1 068
11 февраля в Рязани массово отключат холодную воду
11 февраля в Рязани массово отключат холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».

С 09:00 до 17:00 11 февраля холодной воды не будет по адресам:

  • 1-й Михайловский проезд, дома №№ 2А, 3, 4, 5, 5 корпус 1, 7;
  • 2-й Михайловский проезд, дома №№ 3, 4, 5, 6, 7, 9;
  • 3-й Михайловский проезд, дома №№ 2, 4, с дома № 3 по дом № 13 (нечетная сторона, частный сектор);
  • Михайловка-Ямки, с дома № 1 по дом № 33 (нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 32 (четная сторона);
  • Михайловское шоссе, с дома № 1 по дом № 11 (нечетная сторона), с дома № 2 по дом № 144 (четная сторона, частный сектор), дома №№ 80 корпус 1, 80 корпус 2, 80 корпус 3, 82 корпус 1, 82 корпус 2, 88Б;
  • Московская улица, дома №№ 6, 8, 8 корпус 1;
  • поселок Машинистов, с дома № 1 по дом № 15 (нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 16 (четная сторона);
  • Пойменная, с дома № 1 по дом № 69 (нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 58 (четная сторона);
  • Шоссейный переулок, дом № 1, с дома № 2 по дом № 20 (четная сторона).