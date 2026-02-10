11 февраля в Рязани массово отключат холодную воду

С 09:00 до 17:00 11 февраля холодной воды не будет по адресам: 1-й Михайловский проезд, дома №№ 2А, 3, 4, 5, 5 корпус 1, 7; 2-й Михайловский проезд, дома №№ 3, 4, 5, 6, 7, 9; 3-й Михайловский проезд, дома №№ 2, 4, с дома № 3 по дом № 13 (нечетная сторона, частный сектор); Михайловка-Ямки, с дома № 1 по дом № 33 (нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 32 (четная сторона); Михайловское шоссе, с дома № 1 по дом № 11 (нечетная сторона), с дома № 2 по дом № 144 (четная сторона, частный сектор), дома №№ 80 корпус 1, 80 корпус 2, 80 корпус 3, 82 корпус 1, 82 корпус 2, 88Б.