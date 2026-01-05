Рязанский священник раскритиковал поздравление с Новым годом «Красной лошади»

«Очередной добрый человек поздравляет меня с годом „крысы\змеи\лошади“… Друзья мои, не делайте так. Мы с вами верим, что миром управляет Божий промысел и воля каждого из нас. А не обожествленные в азиатских пантеистически-языческих культах звезды» — написал Фетисов. Он призвал рязанцев «беречь чистоту православной веры и не изменять ей».

Рязанский священник Дмитрий Фетисов раскритиковал поздравление с Новым годом по китайскому календарю. Пост он разместил у себя на странице в соцсетях.

