В Рязанской области на Старожиловском конезаводе родился жеребенок

На Старожиловском конезаводе родился первый жеребенок в 2026 году. Об этом рассказали в соцсетях конезавода.

Родители вороной кобылы — Вообразимый и Годива.

«Фото малышки будут позже», — пообещали в посте.

Также в комментариях рязанцам предложили оставить варианты для имени новорожденного жеребенка.