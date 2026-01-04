В Рязанской области на Старожиловском конезаводе родился жеребенок
Родители вороной кобылы — Вообразимый и Годива. «Фото малышки будут позже», — пообещали в посте. Также в комментариях рязанцам предложили оставить варианты для имени новорожденного жеребенка.
На Старожиловском конезаводе родился первый жеребенок в 2026 году. Об этом рассказали в
Родители вороной кобылы — Вообразимый и Годива.
«Фото малышки будут позже», — пообещали в посте.
Также в комментариях рязанцам предложили оставить варианты для имени новорожденного жеребенка.