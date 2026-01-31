В Рязани полиция пресекла повторную нелегальную продажу алкоголя в кафе

Женщина уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение — ей назначили штраф по статье 14.17.1 КоАП РФ. Однако, как выяснилось, штраф так и не был оплачен. Полицейские, державшие заведение под наблюдением, оперативно отреагировали на новую информацию и подтвердили факт повторной розничной продажи алкоголя без лицензии.

На окраине Рязани сотрудники отдела МВД по Московскому району обнаружили, что владелица местного кафе вновь торгует спиртным без лицензии. Об этом сообщили в региональной полиции.

Теперь преступление квалифицировано как уголовное: по статье 171.4 УК РФ за повторное нарушение предусмотрено наказание в виде исправительных работ сроком до одного года.