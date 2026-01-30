Рязань встала в 10-балльные пробки
Пробки наблюдаются на Московском шоссе, Касимовском шоссе, Северной окружной дороге, улице Зубковой, улице Новосёлов, улице Свободы, улице Горького, улице Чапаева, улице 9-й линии, улице Чкалова, а также в районе Рязань-1 и Рязань-2. Движение затруднено в Октябрьском, Железнодорожном и Советском районах.
Рязань встала в 10-балльные пробки. Об этом сообщают «Яндекс карты».
Пробки наблюдаются на Московском шоссе, Касимовском шоссе, Северной окружной дороге, улице Зубковой, улице Новосёлов, улице Свободы, улице Горького, улице Чапаева, улице 9-й линии, улице Чкалова, а также в районе Рязань-1 и Рязань-2.
Движение затруднено в Октябрьском, Железнодорожном и Советском районах.