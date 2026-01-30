Минюст обновил список иноагентов
В список вошли проекты: «Швейцария для всех"*, «Новая вкладка"*, «Дозор в Волгограде"*, MISRA/"МИСРА ТВ"*. Также в список внесли биолога Александра Гольдфарба* и писателя Яна Шенкмана*. В то же время из реестра исключили региональную общественную организацию «Информационно-методический центр «Анна» в связи с ее ликвидацией. *признаны иноагентами на территории РФ.
Минюст обновил список иноагентов. Об этом пишет «Абзац».
В список вошли проекты: «Швейцария для всех"*, «Новая вкладка"*, «Дозор в Волгограде"*, MISRA/"МИСРА ТВ"*. Также в список внесли биолога Александра Гольдфарба* и писателя Яна Шенкмана*.
В то же время из реестра исключили региональную общественную организацию «Информационно-методический центр «Анна» в связи с ее ликвидацией.
*признаны иноагентами на территории РФ.