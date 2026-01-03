Губерниев раскритиковал организацию «Гонки чемпионов» в Рязани

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался об организации турнира «Гонка чемпионов», который проходит в Рязани. Своим мнением он поделился в социальных сетях. По словам Губерниева, перед началом соревнований возникли проблемы с доступом зрителей на площадку. Он отметил большие очереди на вход, а также отсутствие нормальной организации бытовых условий.

«Мы в Рязани, скоро прямой эфир. Люди, с Новым годом, вы молодцы! Но у нас, как обычно, очередь на вход — ни черта никого не пускают. И что мне особенно нравится: молодцы организаторы. Очередь в женский туалет. Может, к завтрашнему дню кто-нибудь туалет сюда привезет. А до старта, между прочим, еще два часа», — заявил Губерниев.

Комментатор добавил, что подобные организационные недочеты на спортивных мероприятиях повторяются из года в год.

Фото: Teelgram-канал Дмитрия Губерниева.