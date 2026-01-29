Рязань
В Рязанском перинатальном центре родилась девочка из тазового предлежания
В Перинатальном центре родилась девочка из тазового предлежания, весом 3200 г и ростом 51 см, с оценкой Апгар 8/9. Это уже вторая такая девочка в семье — её сестра тоже появилась на свет в тазовом предлежании, причины которого остаются неизвестны медикам. Статистически тазовое предлежание при доношенной беременности встречается лишь у 3-5% новорождённых и у меньших сроков беременности вероятность головного предлежания выше. Рождение нескольких детей с таким предлежанием у одной мамы — редкость. Сейчас малышку вместе с мамой готовят к выписке.

В Перинатальном центре родилась девочка из тазового предлежания. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Параметры малышки: вес 3200 граммов и рост 51 см, а также она получила высокую оценку по шкале Апгар — 8/9 баллов. Как и ее мама, новорожденная обладает темными волосами.

Как отметили в Перинатальном центре, девочка появилась на свет в тазовом предлежании, как и ее сестра. Причины такого предлежания до сих пор остаются загадкой для медиков. По статистике, частота тазового предлежания при доношенной беременности составляет всего 3-5%. При этом чем меньше срок беременности, тем выше вероятность того, что малыш будет находиться головкой вверх. Рождение нескольких детей с таким предлежанием у одной мамы — крайне редкое явление.

На данный момент малышка находится вместе с мамой в палате, и вскоре планируется их выписка домой.

Фото: Перинатальный центр.