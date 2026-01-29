В Рязанском перинатальном центре родилась девочка из тазового предлежания

В Перинатальном центре родилась девочка из тазового предлежания. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.
Параметры малышки: вес 3200 граммов и рост 51 см, а также она получила высокую оценку по шкале Апгар — 8/9 баллов. Как и ее мама, новорожденная обладает темными волосами.
Как отметили в Перинатальном центре, девочка появилась на свет в тазовом предлежании, как и ее сестра. Причины такого предлежания до сих пор остаются загадкой для медиков. По статистике, частота тазового предлежания при доношенной беременности составляет всего 3-5%. При этом чем меньше срок беременности, тем выше вероятность того, что малыш будет находиться головкой вверх. Рождение нескольких детей с таким предлежанием у одной мамы — крайне редкое явление.
На данный момент малышка находится вместе с мамой в палате, и вскоре планируется их выписка домой.
Фото: Перинатальный центр.