В Рязанском перинатальном центре родилась девочка из тазового предлежания

В Перинатальном центре родилась девочка из тазового предлежания, весом 3200 г и ростом 51 см, с оценкой Апгар 8/9. Это уже вторая такая девочка в семье — её сестра тоже появилась на свет в тазовом предлежании, причины которого остаются неизвестны медикам. Статистически тазовое предлежание при доношенной беременности встречается лишь у 3-5% новорождённых и у меньших сроков беременности вероятность головного предлежания выше. Рождение нескольких детей с таким предлежанием у одной мамы — редкость. Сейчас малышку вместе с мамой готовят к выписке.

Фото: Перинатальный центр.