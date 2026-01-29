Рязань
В Рязанской области повторно оборвались провода, ведется восстановление
Фото: ЖКХИНФО | 62.