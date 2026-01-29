В Рязанской области повторно оборвались провода, ведется восстановление

Очередная волна циклона, принесшая обильные снегопады и метели, привела к локальным нарушениям электроснабжения в нескольких округах Рязанской области. В «Рязаньэнерго» рассказали, что наиболее пострадавшими оказались лесистые территории Касимовского и Клепиковского округов, где фиксируются повторные обрывы на участках, где уже проводились восстановительные работы. В этих районах сосредоточены основные силы энергетиков: для устранения последствий стихии задействовано 41 бригада, состоящая из 153 специалистов и 74 единиц специальной техники. Они продолжают работу по восстановлению электроснабжения и призывают жителей быть осторожными и не приближаться к поврежденным линиям.

Очередная волна циклона, принесшая обильные снегопады и метели, привела к локальным нарушениям электроснабжения в нескольких округах Рязанской области. Об этом сообщили в телеграм-канале «ЖКХИНФО | 62».

В «Рязаньэнерго» рассказали, что наиболее пострадавшими оказались лесистые территории Касимовского и Клепиковского округов, где фиксируются повторные обрывы на участках, где уже проводились восстановительные работы.

В этих районах сосредоточены основные силы энергетиков: для устранения последствий стихии задействовано 41 бригада, состоящая из 153 специалистов и 74 единиц специальной техники.

Они продолжают работу по восстановлению электроснабжения и призывают жителей быть осторожными и не приближаться к поврежденным линиям.

Фото: ЖКХИНФО | 62.