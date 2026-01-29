Рязань
В Касимове прошёл хоккейный матч в рамках проекта «Студеный лед»
В Касимовском округе прошёл товарищеский хоккейный матч в рамках проекта «Студёный лед» между командами «Восход» Касимовского района и «Торпедо» Скопинский района. Мероприятие поддержано Ночной хоккейной лигой и направлено на возрождение дворового хоккея, укрепление командного духа и спортивный обмен. Губернатор Рязанской области Павел Малков отметил рост любительского хоккея и анонсировал строительство ледовых арен в Скопине и Касимове. Президент Федерации хоккея Рязанской области Олег Смирнов поделился воспоминаниями и пожелал командам успехов. Игра завершилась победой «Торпедо» со счётом 5:2.

В деревне Клетино Касимовского муниципального округа прошел товарищеский хоккейный матч в рамках проекта «Студёный лед».

На льду встретились команды «Восход» из Касимовского района и «Торпедо» из Скопинского района. Это мероприятие организовано при поддержке Ночной хоккейной лиги и направлено на возрождение традиций дворового хоккея, укрепление командного духа и развитие спортивного обмена.

Губернатор Рязанской области Павел Малков, открывая матч, отметил значительный рост любительского хоккея в регионе и подчеркнул важность создания новых ледовых площадок. В частности, он сообщил о строительстве ледовой арены в Скопине и планах по возведению аналогичной арены в Касимове.

Президент Федерации хоккея Рязанской области Олег Смирнов поделился своими воспоминаниями о играх на открытых площадках и пожелал командам здоровья и успехов в любимом виде спорта. Главы Касимовского и Скопинского муниципальных округов поблагодарили региональные власти за поддержку любительского спорта.

Несмотря на снежную погоду, на матч пришло большое количество болельщиков, для которых организовали конкурсы.

Игра завершилась победой скопинских хоккеистов со счетом 5:2.