В феврале в Рязанской области изменится расписание электричек

В феврале в Рязанской области изменится расписание электричек из-за ремонтных работ на двух участках. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

На перегоне Стенькино-1 — Денежниково в Рязанской области проведут капремонт 1 главного пути. Железнодорожники обновят 14,5 км.

Первые технологические «окна» назначены 2-6 и 9-13 февраля с 06:00 до 10:00. На время ремонта движение поездов будет осуществляться по второму пути в реверсивном режиме.

В связи с этим у ряда электричек, курсирующих между станциями Ряжск-1 и Рязань-2, изменится время отправления и прибытия.

На участке Узуново — Разъезд в Московской области 2 февраля с 11:25 до 15:25 будут идти работы по модернизации объектов энергообеспечения.

Из-за этого две электрички проследуют по укороченному маршруту: № 6256 «Рязань-1-Узуново» — до станции Макеево, № 6275 «Узуново-Рязань-1» отправится со станции Макеево.

В МЖД призвали пассажиров с пониманием отнестись к работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.