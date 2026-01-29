Рязань
В 2025 году в Рязанской области построили 7 540 квартир
В 2025 году в Рязанской области построили 7 540 квартир, общая площадь которых составила 648,4 тысяч м². Об этом сообщили в пресс-службе Рязаньстата. 45% общего объема жилья введено в городской местности, 55% - в сельской. Всего за 2025 год построено 43 многоквартирных дома. Населением за счет собственных и заемных средств возведено 3188 домов общей площадью 426,3 тысяч м². На земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, — 552 дома общей площадью 40,1 тысяч м². 46% введенных жилых домов — блочные, 24% - деревянные, 17% - кирпичные.

