Стоимость поездок на такси в Рязани значительно повысилась из-за снегопада

Чтобы добраться от Шереметьевского проезда до ул. Чапаева, нужно будет заплатить более 1000 рублей. В то время как стоимость проезда от Княжьего Поля до ул. Чапаева превышает 800 рублей.