Стоимость поездок на такси в Рязани значительно повысилась из-за снегопада
Стоимость поездок на такси в Рязани значительно повысилась из-за снегопада. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязанский слон».
Фото: «Рязанский слон».