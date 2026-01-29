Рязанский суд отказал подрядчику в отмене решения школы о разрыве контракта

В Рязанской области суд не удовлетворил требование компании «Мастерок», которая хотела отменить решение Желудёвской средней школы Шиловского района о разрыве контракта. Об этом сообщила пресс-служба Арбитражного суда. Компания обратилась в суд, утверждая, что школа неправомерно отказалась от исполнения контракта на капитальный ремонт. Суд выяснил, что контракт был заключен 1 марта 2023 года, но 7 декабря школа решила отказаться от него, так как «Мастерок» не выполнил работы в срок и в полном объеме на сумму почти 2,8 миллиона рублей. Суд согласился с тем, что школа имела право на односторонний отказ от контракта.

В Рязанской области суд не удовлетворил требование компании «Мастерок», которая хотела отменить решение Желудёвской средней школы Шиловского района о разрыве контракта. Об этом сообщила пресс-служба Арбитражного суда.

Компания обратилась в суд, утверждая, что школа неправомерно отказалась от исполнения контракта на капитальный ремонт.

Суд выяснил, что контракт был заключен 1 марта 2023 года, но 7 декабря школа решила отказаться от него, так как «Мастерок» не выполнил работы в срок и в полном объеме на сумму почти 2,8 миллиона рублей.

Суд согласился с тем, что школа имела право на односторонний отказ от контракта.