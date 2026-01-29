Путин заявил, что Россия готова восстанавливать Сирию
«У РФ и Сирии намечены хорошие мероприятия по линии промышленности, спорта, медицины. Российский стройкомплекс готов помочь в восстановлении Сирии», — заявил Путин. Он отметил, что Россия поддерживает все усилия властей Сирии по восстановлению территориальной целостности страны.
