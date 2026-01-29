На набережной Спасска-Рязанского открылись новые исторические экспозиции

На набережной в Спасске-Рязанском открылись три «секретика» — специальных контейнера, связанных с историей Старой Рязани и вдохновлённых детской игрой. Они расположены на смотровой площадке «Пристань Великая река» с видом на Оку и городище. Идея принадлежит местной жительнице, которая сравнила археологические находки с «секретами» прошлого. Созданы три контейнера: о разорении города Батыем, городских кладах и повседневной жизни жителей. В разработке участвовали исторические музеи, кузнец Никита Чуркин сделал металлические артефакты, художница Галина Сметанина — глиняный горшок XII века. Современный «секретик» о кладах выполнен с помощью 3D-сканирования и печати, все изделия расписаны вручную художницей Ириной Павловой.

На набережной в Спасске-Рязанском открылись три «секретика» — специальных контейнера, которые связаны с историей Старой Рязани и вдохновлены детской игрой. Об этом сообщили в телеграм-канале Главархитектуры Рязанской области.

Эти «секретики» расположены на смотровой площадке «Пристань Великая река», откуда открывается красивый вид на берег Оки и городище Старая Рязань.

Идея создания «секретиков» пришла от одной из местных жительниц, которая вспомнила, как в детстве играла в прятки с фантиками. Это напомнило о археологических находках, которые тоже можно считать «секретами» прошлого. В результате были созданы три тематических контейнера: один посвящён разорению Старой Рязани Батыем, второй — кладами города, а третий — повседневной жизни его жителей.

В разработке контейнеров помогали сотрудники Спасского историко-археологического музея и Рязанского исторического музея. Для «секретиков» были изготовлены реплики. Кузнец Никита Чуркин создал металлические артефакты, а художница-керамист Галина Сметанина сделала глиняный горшок в традициях XII века.

Самый современный «секретик» о кладах был создан с помощью 3D-сканирования и печати. Все изделия расписаны вручную художницей Ириной Павловой.

Фото: Главархитектура Рязанской области.