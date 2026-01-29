На набережной Спасска-Рязанского открылись новые исторические экспозиции

На набережной в Спасске-Рязанском открылись три «секретика» — специальных контейнера, которые связаны с историей Старой Рязани и вдохновлены детской игрой. Об этом сообщили в телеграм-канале Главархитектуры Рязанской области.
Эти «секретики» расположены на смотровой площадке «Пристань Великая река», откуда открывается красивый вид на берег Оки и городище Старая Рязань.
Идея создания «секретиков» пришла от одной из местных жительниц, которая вспомнила, как в детстве играла в прятки с фантиками. Это напомнило о археологических находках, которые тоже можно считать «секретами» прошлого. В результате были созданы три тематических контейнера: один посвящён разорению Старой Рязани Батыем, второй — кладами города, а третий — повседневной жизни его жителей.
В разработке контейнеров помогали сотрудники Спасского историко-археологического музея и Рязанского исторического музея. Для «секретиков» были изготовлены реплики. Кузнец Никита Чуркин создал металлические артефакты, а художница-керамист Галина Сметанина сделала глиняный горшок в традициях XII века.
Самый современный «секретик» о кладах был создан с помощью 3D-сканирования и печати. Все изделия расписаны вручную художницей Ириной Павловой.
Фото: Главархитектура Рязанской области.