Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
6 часов назад
498
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 746
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 001
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 438
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
На набережной Спасска-Рязанского открылись новые исторические экспозиции
На набережной в Спасске-Рязанском открылись три «секретика» — специальных контейнера, связанных с историей Старой Рязани и вдохновлённых детской игрой. Они расположены на смотровой площадке «Пристань Великая река» с видом на Оку и городище. Идея принадлежит местной жительнице, которая сравнила археологические находки с «секретами» прошлого. Созданы три контейнера: о разорении города Батыем, городских кладах и повседневной жизни жителей. В разработке участвовали исторические музеи, кузнец Никита Чуркин сделал металлические артефакты, художница Галина Сметанина — глиняный горшок XII века. Современный «секретик» о кладах выполнен с помощью 3D-сканирования и печати, все изделия расписаны вручную художницей Ириной Павловой.

На набережной в Спасске-Рязанском открылись три «секретика» — специальных контейнера, которые связаны с историей Старой Рязани и вдохновлены детской игрой. Об этом сообщили в телеграм-канале Главархитектуры Рязанской области.

Эти «секретики» расположены на смотровой площадке «Пристань Великая река», откуда открывается красивый вид на берег Оки и городище Старая Рязань.

Идея создания «секретиков» пришла от одной из местных жительниц, которая вспомнила, как в детстве играла в прятки с фантиками. Это напомнило о археологических находках, которые тоже можно считать «секретами» прошлого. В результате были созданы три тематических контейнера: один посвящён разорению Старой Рязани Батыем, второй — кладами города, а третий — повседневной жизни его жителей.

В разработке контейнеров помогали сотрудники Спасского историко-археологического музея и Рязанского исторического музея. Для «секретиков» были изготовлены реплики. Кузнец Никита Чуркин создал металлические артефакты, а художница-керамист Галина Сметанина сделала глиняный горшок в традициях XII века.

Самый современный «секретик» о кладах был создан с помощью 3D-сканирования и печати. Все изделия расписаны вручную художницей Ириной Павловой.

Фото: Главархитектура Рязанской области.