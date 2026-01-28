Рязань
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 511
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 742
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 347
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 645
Россиян предупредили об ответственности за перепродажу вещей в домовом чате
Перепродажа вещей в общедомовом чате может повлечь административную и уголовную ответственность. По словам юриста Александра Ушакова, распространённая практика «карманного бизнеса»: покупка товаров по низкой цене и перепродажа соседям с наценкой, — привлекает внимание налоговых органов, особенно при суммах сделок свыше 100 тыс. рублей. Если будет выявлено уклонение от налогов, нарушителю грозит обвинение по статье 199 УК РФ. Отсутствие официального договора продажи усугубляет ситуацию. Даже единоразовая сделка свыше 100 тыс. рублей способна стать поводом для налоговой проверки.

Перепродажа вещей в общедомовом чате может привести к серьезным последствиям, включая административную и уголовную ответственность. Об этом пишет «Абзац» со ссылкой на юриста Александра Ушакова.

Согласно словам эксперта, в последние годы активно развивается так называемый «карманный бизнес», когда люди скупают вещи на барахолках и других платформах по низким ценам, а затем перепродают их соседям с наценкой. Такой подход может привлечь внимание налоговых органов, особенно если суммы сделок превышают 100 тысяч рублей.

Если контролирующие органы установят, что перепродажа осуществляется с целью уклонения от налогов, нарушителю может быть предъявлено обвинение по статье 199 УК РФ. Отсутствие официального договора о продаже может стать отягчающим обстоятельством. Важно отметить, что даже разовая сделка на сумму свыше 100 тысяч рублей может вызвать проверки со стороны налоговой службы.

Кроме того, юрист отметил, что выбор площадки для размещения объявлений также требует осторожности. Размещение рекламы на запрещенных ресурсах или в заблокированных социальных сетях может повлечь административную ответственность. За такие нарушения предусмотрены штрафы до 2500 рублей для физических лиц по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ.