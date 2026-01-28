Россиян предупредили об ответственности за перепродажу вещей в домовом чате

Перепродажа вещей в общедомовом чате может повлечь административную и уголовную ответственность. По словам юриста Александра Ушакова, распространённая практика «карманного бизнеса»: покупка товаров по низкой цене и перепродажа соседям с наценкой, — привлекает внимание налоговых органов, особенно при суммах сделок свыше 100 тыс. рублей. Если будет выявлено уклонение от налогов, нарушителю грозит обвинение по статье 199 УК РФ. Отсутствие официального договора продажи усугубляет ситуацию. Даже единоразовая сделка свыше 100 тыс. рублей способна стать поводом для налоговой проверки.

Перепродажа вещей в общедомовом чате может привести к серьезным последствиям, включая административную и уголовную ответственность. Об этом пишет «Абзац» со ссылкой на юриста Александра Ушакова.

Согласно словам эксперта, в последние годы активно развивается так называемый «карманный бизнес», когда люди скупают вещи на барахолках и других платформах по низким ценам, а затем перепродают их соседям с наценкой. Такой подход может привлечь внимание налоговых органов, особенно если суммы сделок превышают 100 тысяч рублей.

Если контролирующие органы установят, что перепродажа осуществляется с целью уклонения от налогов, нарушителю может быть предъявлено обвинение по статье 199 УК РФ. Отсутствие официального договора о продаже может стать отягчающим обстоятельством. Важно отметить, что даже разовая сделка на сумму свыше 100 тысяч рублей может вызвать проверки со стороны налоговой службы.

Кроме того, юрист отметил, что выбор площадки для размещения объявлений также требует осторожности. Размещение рекламы на запрещенных ресурсах или в заблокированных социальных сетях может повлечь административную ответственность. За такие нарушения предусмотрены штрафы до 2500 рублей для физических лиц по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ.