Роскомнадзор заблокировал сайт с аниме и мангой

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Шикимори», посвященному аниме и манге. Ресурс внесли в единый реестр сайтов с запрещенной информацией, передают «Ведомости». Роскомнадзор пояснил, что сайт Shikimori был заблокирован за «системное и целенаправленное» распространение материалов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Шикимори», посвященному аниме и манге. Ресурс внесли в единый реестр сайтов с запрещенной информацией, передают «Ведомости».

Роскомнадзор пояснил, что сайт Shikimori был заблокирован за «системное и целенаправленное» распространение материалов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.

По данным ведомства, ресурс распространял детскую порнографию, способствовал возбуждению сексуальных чувств к несовершеннолетним и оказывал деструктивное влияние на детей.

«Заблокированный сайт является зеркалом ресурса, блокируемого Роскомнадзором с 2019 года. Ранее неоднократно выявлялись зеркала сайта, к которым также ограничивался доступ», — отметили в РКН.

Ведомство ожидает от Shikimori удаления ЛГБТ-материалов (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).