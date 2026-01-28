МХК «Рязань-ВДВ» одержал 18-ю победу подряд и побил свой 5-летний рекорд

25 и 26 января молодёжная команда ХК «Рязань-ВДВ» провела два домашних матча против новочебоксарского «Сокола», и обе встречи завершились победой хозяев. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Также в рамках регулярного Чемпионата НМХЛ МХК «Рязань-ВДВ» готовится к новым встречам с МХК «Прогресс» из Глазова. Первый матч состоится в пятницу, 30 января, в 19:00, а второй — в субботу, 31 января, в 17:00. Обе игры пройдут во Дворце спорта «Олимпийский». Билеты можно приобрести в кассах ледового дворца и по ссылке.

Стоит отметить, что именно «Сокол» стал первым соперником, с которого началась серия из 17 побед в сезоне 2020/21. Теперь, спустя пять лет, этот же клуб стал последним соперником перед установкой рекорда «десантниками».

Также в рамках регулярного Чемпионата НМХЛ МХК «Рязань-ВДВ» готовится к новым встречам с МХК «Прогресс» из Глазова.

Первый матч состоится в пятницу, 30 января, в 19:00, а второй — в субботу, 31 января, в 17:00. Обе игры пройдут во Дворце спорта «Олимпийский». Команда призывает болельщиков поддержать их на этих встречах.

Билеты можно приобрести в кассах ледового дворца и по ссылке .

