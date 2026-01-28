ГАИ разыскивает очевидцев смертельного ДТП в Рязани
Авария произошла утром 20 января вблизи строения № 22 «В» на улице Рязанской. 72-летний водитель Renault не справился с рулевым управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем LADA Granta, под управлением 22-летнего жителя Рязани. Водитель иномарки от полученных травм скончался на месте ДТП. Очевидцев аварии просят обращаться в отдел № 4 следственной части следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или по телефону (4912) 44-46-08.
ГАИ разыскивает очевидцев смертельного ДТП в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Авария произошла утром 20 января вблизи строения № 22 «В» на улице Рязанской.
72-летний водитель Renault не справился с рулевым управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем LADA Granta, под управлением 22-летнего жителя Рязани.
Водитель иномарки от полученных травм скончался на месте ДТП.
Очевидцев аварии просят обращаться в отдел № 4 следственной части следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или по телефону (4912) 44-46-08.