ГАИ разыскивает очевидцев смертельного ДТП в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Авария произошла утром 20 января вблизи строения № 22 «В» на улице Рязанской.

72-летний водитель Renault не справился с рулевым управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем LADA Granta, под управлением 22-летнего жителя Рязани.

Водитель иномарки от полученных травм скончался на месте ДТП.

Очевидцев аварии просят обращаться в отдел № 4 следственной части следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или по телефону (4912) 44-46-08.