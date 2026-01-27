Врачи ОКБ спасли 80-летнюю рязанку с инсультом

Врачи ОКБ спасли 80-летнюю рязанку с инсультом. Об этом 27 января сообщили в пресс-службе медучреждения.

Скорую вызвала соседка, которая пришла в гости к 80-летней подруге и обнаружила ее лежащей на полу без сознания. Женщины договорились вместе встретить Рождество.

После осмотра в больнице выяснилось, что у женщины случился инсульт. Ей провели тромболизис [процедура, которая растворяет опасные тромбы в кровеносных сосудах. — прим. ред.].

Спустя девять дней состояние пациентки улучшилось до удовлетворительного. Она уже могла практически самостоятельно передвигаться, а ее речь постепенно восстанавливалась.

Врачи выяснили, что к инсульту привели вредные привычки: многолетнее курение и употребление жирной, жареной и пересоленной пищи. Отмечается, что это вызвало закупорку сосудов холестериновыми бляшками и резко нарушило кровоснабжение мозга.

