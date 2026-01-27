Рязань
В январе вертолет рязанской санавиации совершил шесть вылетов
В январе экипажи санитарной авиации Рязанской области совершили шесть вылетов — по три в Сасовский и Шацкий районы. Причиной всех вылетов стали крупные ДТП, пострадавшим в которых требовалась срочная помощь профильных врачей, сообщили в региональном минздраве.

Пять взрослых пациентов доставили в Областную клиническую больницу. Еще одна девочка была эвакуирована в ОДКБ им. Дмитриевой, сейчас она получает плановое лечение, угрозы жизни нет.

Санитарная авиация позволяет быстро доставлять тяжелых пациентов в профильные стационары, минуя опасную перевозку на машине. Это особенно важно при черепно-мозговых травмах, шоковых состояниях и множественных травмах, когда каждая минута влияет на здоровье и жизнь.