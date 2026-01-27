В Рязани во время допроса в суде фигуранту по делу Петиной стало плохо

В начале заседания стало известно о замене гособвинителя. Также Петина просила приостановить заседание, так как у одного из её адвокатов сломалась машина, но прокурор и судья посчитали, что наличие двух других защитников достаточно. Далее подсудимая задавала вопросы фигуранту, директору компании «Медгрупп» Дмитрию Печникову [его в ходе заседания называли не «свидетелем», а «иным лицом"]. Мужчину начали допрашивать на прошлом судебном заседании. По его словам, весной 2017 года он под давлением директора ООО «Орбита» Анисимова согласился на откаты Петиной из госконтрактов минздрава, опасаясь потерять рынок.

В Рязани продолжили допрос фигуранта по уголовному делу экс-сенатора Ирины Петиной, ему стало плохо. Об этом сообщила корреспондент РЗН. Инфо из зала Советского районного суда.

В начале заседания стало известно о замене государственного обвинителя.

Также Петина просила приостановить заседание, так как у одного из её адвокатов сломалась машина, но прокурор и судья посчитали, что наличие двух других защитников достаточно.

Далее подсудимая задавала вопросы фигуранту дела, директору компании «Медгрупп» Дмитрию Печникову [его в ходе заседания называли не «свидетелем», а «иным лицом"].

Мужчину начали допрашивать на прошлом судебном заседании. По словам Печникова, весной 2017 года он под давлением директора ООО «Орбита» Анисимова согласился на откаты Ирине Петиной из госконтрактов минздрава, опасаясь потерять рынок.

С сентября 2017 года посредником стал Канунников [приближенный уже осужденного Игоря Грекова, через которого передавались деньги и флешки с техзаданиями на поставки медизделий], потребовавший 15% от закупок для Петиной и 5% себе. С марта 2018 по декабрь 2021 года Печников передал ему всего 42 миллиона рублей.

На очередном заседании он рассказал, что «бронировал» цены у поставщиков. Печников отметил, что это были компании «Мир дезинфекции», «Полисепт», «Атекс». Менеджеры этих организаций обещали поставлять товары только «Медгрупп». Все договоренности были устными.

«Именно по определенным аукционам на меня «бронировался» товар, и цены. Так как я являюсь официальным представителем-продавцом в Рязанской области данных компаний. И никто другой не может продавать их товары тут, в том числе по оговоренным ценам», — пояснил Печников.

Бизнесмен «готовил» аукционы, в чем ему помогал Канунников. И только по этим аукционам он выигрывал тендеры без конкуренции, заявил допрашиваемый.

Спустя час одинаковых вопросов Печников начал нервничать.

«Я не знаю, как это все происходило у вас. Мне передавал Канунников флешку, мы записывали туда уникальные технические характеристики, отдавали ему обратно с уникальными характеристиками. С его слов, потом это передавалось все вам вместе с откатами. Я это уже все рассказал», — заявил Печников.

После еще нескольких вопросов, он попросил перерыв на две минуты. После перерыва Печников заявил об очень плохом самочувствии. Судья предложила ему вызвать скорую помощь, но тот отказался.

«Я сегодня уже вряд ли смогу адекватно отвечать на вопросы», — пояснил Печников.

Суд перенесли на 29 января.

Напомним, Ирина Петина отрицает вину. Ей инкриминируют получение взяток на сумму свыше 140 миллионов рублей от поставщиков медизделий, часть из которых, по версии следствия, передавалась осужденному экс-вице-губернатору региона Игорю Грекову.

Подробнее об уголовном деле — в сюжете РЗН. Инфо.