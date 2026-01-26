В МВД предупредили о новой схеме мошенничества в рабочих чатах

МВД России предупредило о новой мошеннической схеме, связанной с созданием поддельных рабочих чатов. Об этом сообщили в телеграм-канале «Вестник Киберполиции России».

Отмечается, что злоумышленники используют информацию о сотрудниках, собранную из открытых источников, чтобы создать фиктивные чаты, в которых выдают себя за руководство компании. В таких чатах мошенники требуют от жертв срочной передачи кодов подтверждения под предлогом выполнения служебных заданий, таких как «оцифровка архива».

Для повышения правдоподобия злоумышленники добавляют в чаты ботов, имитирующих реальных коллег, используя их имена и фотографии. Это создает иллюзию доверия и подталкивает сотрудников к выполнению требований.

МВД призывает граждан быть внимательными и не передавать личные данные по запросам, поступающим в незнакомых чатах.