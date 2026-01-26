РНПК подала три иска к Водоканалу Рязани, один из них — за сброс грязных веществ

Согласно материалам Арбитражного суда Рязанской области, РНПК потребовала взыскать с «Водоканала» 75,5 миллиона рублей в качестве платы за сброс загрязняющих веществ в период с 1 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года, а также 3,4 миллиона рублей пени. Иск основан на договоре от 12 ноября 2021 года. Предварительное судебное заседание по этому делу назначено на 16 марта 2026 года.