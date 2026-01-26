Рязанская нефтеперерабатывающая компания подала три иска к муниципальному предприятию «Водоканал города Рязани». Общая сумма требований превысила 150 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена в картотеке Арбитражных дел. Согласно материалам Арбитражного суда Рязанской области, РНПК потребовала взыскать с «Водоканала» 75,5 миллиона рублей в качестве платы за сброс загрязняющих веществ в период с 1 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года, а также 3,4 миллиона рублей пени. Иск основан на договоре от 12 ноября 2021 года. Предварительное судебное заседание по этому делу назначено на 16 марта 2026 года. Два других иска касаются задолженности за услуги водоотведения. В первом случае РНПК потребовала взыскать 73,3 миллиона рублей, включая основной долг и пени, за просрочку оплаты услуг с ноября 2021 года по декабрь 2025 года. Во втором — 15,4 миллиона рублей пеней за просрочку оплаты услуг, оказанных в период с 1 декабря 2022 года по 31 января 2023 года. Заседания по этим делам запланированы на 5 и 18 марта 2026 года соответственно. Все три иска были поданы в конце 2025 — начале 2026 года и приняты к производству Арбитражным судом Рязанской области.
