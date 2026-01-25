В перинатальном центре в Рязани прошла одна из самых массовых выписок 2026 года

В перинатальном центре прошла одна из самых массовых выписок 2026 года. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе медучреждения.

«24 мам и 20 новорожденных встретили их любящие родственники. Четырем малышам пока требуется дальнейшее лечение в условиях стационара. В настоящее время они в стабильном состоянии и после окончания курса терапии также будут выписаны домой», — говорится в посте.

В перинатальном центре уточнили, что выписки происходят ежедневно, вне зависимости от дня недели.